شالكه يقيل مدربه فاغنر

واستغنى الفريق "الأزرق" عن خدمات مدربه الأميركي - الألماني بعد 15 شهراً من تعيينه في منصبه، وعقب الخسارة السبت على أرضه امام فيردر بريمن 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية من البطولة المحلية.

قال يوخن شنايدر المدير الرياضي لشالكه "كنا نتمنى لو تمكنا من تبديل الأمور. للأسف، لم تعكس المباراتان الأوليان الأداء والنتائج اللازمة"، مضيفاً "لذا، قررنا السير في طريق بداية جديدة من ناحية الأشخاص".

وختم قائلاً "على الرغم من النتائج المخيبة، لم يكن القرار سهلاً بالنسبة لنا".

ومن المرجح أن يعلن قريبا نادي إقليم الرور اسم المدرب الذي سيخلف فاغنر على مقاعد التدريب حيث من المتوقع أن تتم تسمية رالف رانغنيك الذي سبق له أن أشرف على شالكه في مناسبتين.







