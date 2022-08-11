سيريغو إلى نابولي

وكما الحال دائماً، جاء الإعلان عن ضم الحارس البالغ 35 عاماً على لسان رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس الذي كتب على تويتر "أهلاً وسهلاً بك سالفاتوري!".

ومن المفترض أن يكون الحارس السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي (من 2011 حتى 2016) بديلاً للحارس الحالي أليكس ميريت أو لأحد الحارسين المرشحين الانضمام إلى الفريق الجنوبي وفق وسائل الإعلام، وهما الإسباني كيبا أريسابالاغا من تشيلسي الإنكليزي أو الكوستاريكي كيلور نافاس من سان جيرمان.

وخاض الحارس المتوج الصيف الماضي بلقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده (28 مباراة دولية)، 246 مباراة في الدوري الإيطالي، لكن خبرته لم تحل دون هبوط جنوى إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.