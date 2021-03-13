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سولشار يؤكد رغبة مانشستر يونايتد في تمديد عقد إيريك بايي

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قال أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن ناديه بدأ محادثات لتمديد التعاقد مع مدافعه الإيفواري إيريك بايي.

Reuters

وكان بايي (26 عاما) انضم إلى يونايتد قادما من فياريال الإسباني مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (34.8 مليون دولار) في 2016 لكن الإصابات لاحقته ومنعته من اللعب بصورة منتظمة مع التشكيلة.  

ورغم هذه الإصابات التي قلّصت مشاركة بايي مع النادي إلى 100 مباراة منذ انضمامه فإن سولشار يحرص على تمديد عقده الحالي مع يونايتد والذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.  

وقال سولشار عن ذلك "بدأنا محادثات مع إيريك وممثليه".  

وأضاف المدرب النرويجي "إيريك يحافظ على لياقته طوال الوقت وهو أكثر حماسا للاستمرار كما أنني سعيد جدا بمستوى أدائه".  

وشارك بايي في ثماني مباريات في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

              
 

ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار إيريك بايي
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