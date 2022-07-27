سواريز يعود إلى فريق بداياته ناسيونال لخمسة أشهر

قال رئيس النادي خوسيه فوينتيس لإذاعة 890 أن سواريز وقع عقداً لخمسة أشهر "لقد تمّ الأمر"، مضيفاً أن سواريز يجب أن يصل إلى الأوروغواي نهاية هذا الأسبوع وقد يستهل مشواره الثلاثاء في كأس سودأميريكانا ضد أتلتيكو غوايانيينسي البرازيلي.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي قد قال في مقطع فيديو الثلاثاء "أولاً، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية".

وأشار إلى أن ذلك جعل من المستحيل "رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي".

وبدأ سواريز مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 18 أيار/مايو 2005 بداياته مع الفريق الأول في عمر الثامنة عشرة.



