ستوريدج يوقع رسمياً مع طرابزون سبور التركي

ونشر طرابزون سبور بياناً مقتضباً جاء فيه "وافقنا على عقد لمدة ثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي للاعب كرة القدم المحترف دانيال ستورديج".

واحتل النادي التركي المركز الرابع في الدوري في الموسم المنصرم، وتأهل لخوض تصفيات مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" التي تنطلق الخميس.

ورحل المهاجم الدولي الإنكليزي (26 مباراة دولية) عن صفوف فريقه السابق ليفربول مع انتهاء عقده نهاية حزيران/يونيو الماضي، بعدما كان اعاره في منتصف موسم 2017-2018 الى وست بروميتش ألبيون إثر فشل صفقة انتقاله الى إشبيلية.

وكانت لجنة مستقلة في الاتحاد الانكليزي أوقفت ستوريدج في تموز/يوليو الماضي ستة أسابيع، مع أربعة أسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وغرمته 75 ألف جنيه استرليني (94 ألف دولار) بسبب خرقه قوانين المراهنات.

ووجدت اللجنة أن المهاجم ابن الـ 29 عاماً أوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير 2018.

