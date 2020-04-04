ريفالدو: على برشلونة إعطاء الأولوية لعودة نيمار

وحاول برشلونة الصيف الماضي إعادة نجمه البرازيلي مع ناديه باريس سان جيرمان، وذلك بعد بيعه صيف عام 2017 بمبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو، ولكن الاتفاق لم يتم.

وبحسب عدد من الصحف الإسبانية والإيطالية، فإن برشلونة يعقد العزم على جلب الأرجنتيني مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي البالغ من العمر 22 عاماً، وذلك ليصبح بديلاً مستقبلياً للأوروغوياني لويس سواريز (33 عاماً).

ويعتقد ريفالدو - الذي حصل على لقبين في الليغا خلال الفترة التي قضاها مع عمالقة كتالونيا - أن نيمار مستعد لقيادة برشلونة إلى جانب ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات.

وكتب ريفالدو في عمود صحفي "على الرغم من أن الشاب الأرجنتيني لاعب جيد، لكن أعتقد أن نيمار فقط هو ما يجب أن يراهن عليه برشلونة ليبدأ تشكيلته الإساسية إلى جانب ميسي".



وأضاف لاعب البلاوغرانا السابق: "بالنظر إلى السنوات القليلة الماضية، رأينا العديد من اللاعبين القيّمين الذين لم يتمكنوا من اللعب إلى جانب ميسي، لقد فشلوا في الأداء رغم التوقعات الإيجابية، لكن نيمار مثل لويس سواريز، هو أحد اللاعبين القلائل في العالم الذين لا يشعرون بالضغط على أرض الملعب، يلعبون دائماً بشخصية قوية".

وتابع النجم البرازيلي الذي لعب لبرشلونة بين عامي (1997- 2002): "إن نيمار لا يشعر بالخوف أبداً وسيكون خياراً مضموناً للنادي، في حين أن مارتينيز شاب مهاجم وموهوب قد يصبح في غضون عامين أو ثلاثة أعوام لاعب أكثر خبرةً".

وأكد ريفالدو أنه معجب بصفات وشخصيتة مواطنه، "وأنا أعلم أنه في بعض الأحيان عرضة للانتقاد، لأن بعض مشجعي برشلونة لم تعجبهم الطريقة التي قرر بها نيمار مغادرة النادي، لكن الحقيقة هي أنه لاعب مختلف الآن يجب أن يكون مساعداً لميسي وزملائه في محاولة الفوز بدوري أبطال آخر."

