ريال مدريد يعير حارسه الشاب لونين إلى بلد الوليد

وكان ريال مدريد اشترى لونين في 2018 من زوريا لوهانسك الأوكراني ثم أعاره الموسم الماضي إلى ليغانيس حيث خاض سبع مباريات فقط.

وأشار ريال مدريد في بيان أن لونين "سيعار لموسم واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2020".

واستهل الحارس البالغ 20 عاماً مشواره مع دنيبرو في موسم 2016-2017 وحمل ألوان منتخب بلاده 3 مرات.

وتضم تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الحارس البلجيكي الأساسي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.

ويملك نادي بلد الوليد النجم البرازيلي السابق رونالدو الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع إدارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.