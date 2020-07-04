رومينيغه يعترف بقرب رحيل ألكانتارا وليفربول هو الأقرب



وبات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاماً، مدار تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.



وبعدما أشارت تقارير ألمانية في أيار/مايو، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن في الأسابيع الماضية أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن "مماطلة" من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، قد يكون ليفربول المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً.



وكشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية ليل الجمعة السبت: "لقد تفاوضنا معه بشكلٍ جدي وحققنا رغباته، لكن يبدو أنّه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".



وبعدما أشاد به على أرض الملعب وخارجه، تطرق الرئيس التنفيذي للنادي إلى تقارير صحافية إنكليزية وإسبانية في الأيام الماضية، أفادت عن اتفاق اللاعب الدولي مع ليفربول بشأن الشروط الشخصية لعقد محتمل معه.



وشدد رومينيغيه على أنه: "بالتأكيد لم يحصل أيّ تواصل (من قبل بايرن) مع ليفربول، إذا كان يريد القيام بذلك، علينا التعامل معه، لا نريد أن نخسر أيّ لاعب بالمجان في العام المقبل، يمكنني أن أقول ذلك بوضوح".

وغاب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الآونة الأخيرة بسبب عملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا ًفي خط وسط النادي البافاري. لكن مدربه هانزي فليك أدرج اسمه في التشكيلة التي تستعد للقاء باير ليفركوزن في وقت لاحق السبت، في المباراة النهائية لكأس ألمانيا.



وقال فليك في تصريحات الجمعة نقلها الموقع الإلكتروني للنادي: "العملية التي خضع لها تياغو لم تكن منذ وقت طويل، لكن خططنا سارت كما المقرر، لقد تعامل مع ضغط (تدريبي) كامل منذ الأربعاء، لذا يمكنه المشاركة كأساسي السبت، لياقته 100 بالمئة".