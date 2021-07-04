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بطولة أمم أوروبا 2020
ميركاتو

روما يعير التركي أوندر إلى مرسيليا

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انتقل مهاجم المنتخب التركي لكرة القدم جنغيز أوندر من روما الإيطالي إلى مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء، بحسب ما أعلن الناديان الأحد.

Reuters

وقال روما في بيان إن "عقد الإعارة لمدة عام حتى 30 حزيران/يونيو 2022 يتضمن إمكانية دفع مبلغ إضافي أقصاه 500 ألف يورو بناء على عوامل رياضية معينة".

وأضاف أن الاتفاق ينص على "إلزامية الشراء النهائي بقيمة 8,4 ملايين يورو"، موضحاً أن فريق العاصمة سيحصل أيضاً على 20% من قيمة بيع مستقبلية للاعب إلى فريق آخر.

ويلعب الدولي التركي (32 مباراة دولية، 9 أهداف) في روما منذ عام 2017، لكن تمت إعارته الموسم الماضي إلى ليستر سيتي، حيث لعب مباريات قليلة في الدوري الإنكليزي (9 مباريات، بينها واحدة أساسياً، دون أن يسجل أي هدف).

من جهته، كتب مرسيليا على موقعه الرسمي "جنغيز أوندر يلعب في مراكز عدة، هو جناح ديناميكي وتقني ومهاري مع قدرة هجومية رائعة. مؤهلاته جعلته أحد أبرز المواهب التركية التي ستمكنه، بمجرد الانسجام مع لاعبينا، على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب خورخي سامباولي".

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