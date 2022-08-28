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روما يضمّ بيلوتي بصفقة انتقال حرّ لعام واحد

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أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدولي أندريا بيلوتي في صفقة انتقال حرّ لعام واحد، مع خيار التمديد.

Reuters

 


وقال نادي العاصمة في بيان إن المهاجم الإيطالي "وقّع عقداً مبدئياً لمدة عام واحد يستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وأضاف أنه "كجزء من الاتفاقية الشاملة، هناك أيضاً خيار التمديد إضافي لمدة عامين، بناء على معايير معينة متعلقة بالأداء".

وكان بيلوتي من دون نادٍ بعد انتهاء عقده مع تورينو الذي دافع عن ألوانه لفترة 7 أعوام (2015-2022) وسجل بقميصه 100 هدف في الدوري الإيطالي مع نهاية الموسم الماضي.

ويصل بيلوتي إلى روما بعد انتقال المهاجم الغاني فيليكس أفينا-جيان إلى كريمونيزي، وسيكون داعماً لمهاجم روما الأساسي الإنكليزي تامي أبراهام.

وخاض اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، 44 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجّل 12 هدفاً، وشارك في فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020 الصيف الماضي.

                  
 

روما أندريا بيلوتي
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