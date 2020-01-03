رسمياً.. التونسي ديلان برون إلى صفوف ماتز الفرنسي

وسيحاول برون (24 عاماً) مساعدة ماتز على الابتعاد عن أندية الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة في "ليغ 1" وبفارق الأهداف عن أميان، الثامن عشر، وهو المركز الذي يمثل بداية الهابطين للدرجة الثانية.

ولا تعتبر الأجواء الكروية الفرنسية غريبة عن برون باعتبار أنه تكون في نادي مدينة "كان" مسقط رأسه، الذي التحق منه بصفوف فريق نيور (الدرجة الثانية) في موسم 2016-2017 قبل أن يوقع لفائدة لاغنتواز البلجيكي في صيف 2017.

ويعد المدافع المحوري في صفوف "نسور قرطاج" أحد اللاعبين الذين شاركوا في مونديال روسيا 2018 وصاحب 20 مباراة دولية مع هدف واحد، ثاني انتدابات نادي ماتز في الميركاتو الشتوي عقب ضم فانسان باجو متوسط ميدان أنجيه بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.