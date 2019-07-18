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كأس أمم إفريقيا 2019
ميركاتو

دي ليخت يصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم

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بات المدافع الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي قادماً من أياكس أمستردام الهولندي.

Reuters

وأمضى دي ليخت عقداً لمدة خمسة أعوام مع السيدة العجوز.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة إلى 10.5 ملايين يورو مكافآت ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي "السيدة العجوز" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني) والأرجنتيني غونزالو هيغوايين (90 مليون يورو عام 2016 قادماً من نابولي).

وبات دي ليخت أغلى مدافع في العالم بعدما تفوّق على مواطنه قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك الذي انتقل إلى صفوف الأخير قادماً من ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2018.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن الراتب السنوي لدي ليخت يتجاوز 7.5 ملايين يورو ويمكن أن يصل إلى 12 مليون يورو مع المكافآت. وفضلاً عن ذلك، فإن عقده يتضمن بندا بخصوص الشرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون يورو اعتباراً من صيف 2021.

يوفنتوس ماتايس دي ليخت
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