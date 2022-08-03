دي لورينتيس يضع شرطاً لتعاقد نابولي مع اللاعبين الأفارقة



وغاب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، المنتقل إلى تشيلسي الإنكليزي هذا الصيف، وأندريه زامبو لاعب وسط الكاميرون عن مباريات نابولي خلال كأس الأمم في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الحالي.



وأبلغ دي لورنتيس برنامج وول ستريت إيطاليا "طالما لم يتخلوا عن حقوقهم بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أو في المباريات بين كأس الأمم والبطولات في أميركا الجنوبية... لن يضمهم (نابولي) على الإطلاق".



وانتقد دي لورنتيس حقيقة موافقة الأندية على خوض المزيد من المباريات مشيراً إلى بطولة أوروبية بين أكبر الأندية من البطولات الخمس الكبرى بدلاً من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.



وأضاف "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يدير نفسه لأننا نقدم عرض الدمى للآخرين، إذا تمكنا من لعب 100 مباراة، فستكون نهاية سعيدة للجميع ونحن (الأندية) مثل الحمقى نوافق على ذلك".



كما قال منتج الأفلام الإيطالي إنه لا يدعم مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أقل من 48 ساعة من إعلانه العام الماضي.