توتنهام يضم كولوسيفسكي وبنتانكور من يوفنتوس

وكان الدولي السويدي الواعد (21 عاماً) قد وصل إلى يوفنتوس قبل 18 شهراً، لكنه عانى لحجز مكان أساسي له سواء في الموسم الماضي مع أندريا بيرلو أو الموسم الحالي مع ماسيميليانو أليغري.

وأعاد نادي السيدة العجوز الذي أنفق 44 مليون يورو لضم كولوسيفسكي في مشروعه التجديدي، بيع السويدي بشروط مالية مماثلة لتوتنهام الذي أناط عملية انتقالاته بيد المدير السابق لكرة القدم في "بيانكونيري" فابيو باراتيتشي.

وسيدفع النادي اللندني في البداية عشرة ملايين يورو لإعارة اللاعب على فترة 18 شهراً حتى حزيران/يونيو 2023، ثم يتعين عليه إعادة شراء كولوسيفسكي وفقاً لمعايير رياضية معينة، مقابل 35 مليون يورو، بحسب الأرقام التي أعلنها يوفنتوس.

من جهته، وصل بنتانكور البالغ 24 عاماً إلى تورينو منذ العام 2017. وانتقل إلى توتنهام مقابل تعويض قدره 19 مليون يورو، يمكن أن يضاف إليها ستة ملايين يورو على شكل مكافآت مرتبطة بالمعايير الرياضية، بحسب النادي الإيطالي أيضاً.

ومن المفترض أن يكون هذان اللاعبان جزءاً من رغبات النادي اللندني الساعي إلى تعزيزات "كبيرة" عبّر عنها مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي الذي أتيحت له فرصة متابعة اللاعبين خلال الموسمين الماضيين في الدوري الإيطالي عندما كان مدربا لإنتر.

وسيتيح هذان الانتقالان ليوفنتوس كسب بعض الموارد المالية عقب ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش الأسبوع الماضي، بصفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو إضافة إلى 11.6 مليون يورو مصاريف إضافية، ومكافآت بحد أقصاه عشرة ملايين يورو.

كما سيوفر ذلك مساحة في التشكيلة للدولي السويسري دنيس زكريا الذي بات ضمه وشيكاً.