تقرير: عودة رونالدو إلى ريال مدريد ليست مجرد اقتراح



وفجّر الموقع الإيطالي الشهير المختص بالشأن الرياضي خبراً مفاجئاً اليوم السبت مفاده أنّ عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة في الصيف المقبل.

وأوضح كالتشيو ميركاتو أنّ رونالدو يفتقد لفريقه السابق الذي تراجعت نتائجه كثيراً بعد بيعه الأسطورة البرتغالية ليوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، وكذلك افتقد صاروخ ماديرا للقليل من بريقه وخرج من القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم.



وتشير بعض التقارير إلى أنّ رونالدو هداف يوفنتوس الأول حالياً ليس سعيداً في تجربته الجديدة في الدوري الإيطالي، علماً أنّ فريقه يهيمن على المسابقة المحلية منذ سنوات ويتصدر جدول الترتيب حالياً.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو بهدف تحقيق حلمه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا إلا أنّ بطل إيطاليا خرج بشكل مفاجئ من ربع نهائي الموسم الماضي بعد أن أنقذه الدون أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهاتريك تاريخي في إياب ثمن النهائي.

وسيواجه ريال مدريد في حال اتخاذه خطوة جدية لإعادة رونالدو إلى النادي الملكي منافسة شرسة من قبل العديد من الأندية الراغبة بضم صاحب الـ35 عاماً، مع التذكير بقيمة راتبه السنوي العالية.

وتتحدث الصحف الرياضية دوماً عن اهتمام من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي بخدمات رونالدو وكذلك رغبة فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي في استعادة خدماته.

وقد تكلف صفقة رونالدو قرابة 100 مليون يورو نظراً لحفاظه على إمكانياته الفنية والبدنية العالية وكذلك شهرته الكبيرة وتأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنازل رونالدو عن جزء من راتبه كحال بقية لاعبي يوفنتوس بسبب توقف مسابقة الدوري الإيطالي عقب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).