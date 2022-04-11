وبحسب التقارير فإن ليفاندوفسكي البالغ 34 عاماً والذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2023 أخبر مسؤولي بايرن ميونيخ برغبته الانضمام إلى النادي الكتالوني.
تقارير - ليفاندوفسكي يتوصل لاتفاق مع برشلونة
من قبل beIN SPORTS
أكّدت تقارير إعلامية بولندية صادرة اليوم الاثنين عن توصل نجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى اتفاق مع برشلونة يقضي بانضمامه إلى الفريق الكتالوني بعقد لثلاثة مواسم.
وبحسب التقارير فإن ليفاندوفسكي البالغ 34 عاماً والذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2023 أخبر مسؤولي بايرن ميونيخ برغبته الانضمام إلى النادي الكتالوني.
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