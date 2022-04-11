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ميركاتو

تقارير - ليفاندوفسكي يتوصل لاتفاق مع برشلونة

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أكّدت تقارير إعلامية بولندية صادرة اليوم الاثنين عن توصل نجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى اتفاق مع برشلونة يقضي بانضمامه إلى الفريق الكتالوني بعقد لثلاثة مواسم.

Reuters

وبحسب التقارير فإن ليفاندوفسكي البالغ 34 عاماً والذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2023 أخبر مسؤولي بايرن ميونيخ برغبته الانضمام إلى النادي الكتالوني.
 

ميركاتو روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ برشلونة
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