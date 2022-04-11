تقارير - ليفاندوفسكي يتوصل لاتفاق مع برشلونة

من قبل beIN SPORTS April 11, 2022 15:51 أكّدت تقارير إعلامية بولندية صادرة اليوم الاثنين عن توصل نجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى اتفاق مع برشلونة يقضي بانضمامه إلى الفريق الكتالوني بعقد لثلاثة مواسم.