تقارير: اتفاق مبدئي بين كافاني وفياريال الإسباني

وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد توصّل فياريال الفائز بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2021 إلى "اتفاق مبدئي" مع اللاعب البالغ 35 عاماً الذي قد ينضمّ بالتالي إلى مدرّبه السابق في باريس سان جيرمان الإسباني أوناي إيمري.

يخلو كافاني من أي عقد بعد أن أمضى موسمين في إنكلترا مع مانشستر يونايتد.

من جهتها، أكدت صحيفة "آس" أن "اللاعب عُرض" على فريق "الغواصة الصفراء"، لكن كل شيء سيعتمد على الإجراءات الداخلية.

وبحسب الصحيفتين، فإن وصول كافاني الحرّ من أي عقد بعد موسمين قضاهما في إنكلترا، سيكون مشروطًا برحيل بعض لاعبي فياريال، على غرار المهاجم باكو ألكاسير المُستهدف من قبل سلتا فيغو.

وفي هذه الحالة، سيعود الهداف التاريخي لسان جرمان (200 هدف) تحت مظلّة إيمري الذي دربه لموسمين في نادي العاصمة الباريسية.

وسيكون هذا رابع دوري أوروبي كبير ينتقل إليه كافاني، بعدما لعب في إيطاليا (باليرمو ونابولي) وفرنسا وإنكلترا.

