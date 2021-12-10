تعرف على الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاند

وينتهي عقد هالاند (21 عاماً) عام 2024 لكن تألقه في صفوف فريقه الحالي محلياً وقارياً جعلت أبرز الأندية الأوروبية تتهافت للتعاقد معه.

بيد ان عقد هالاند يتضمن بندا جزائيا مقداره 90 مليون يورو يصبح نافذا عام 2022.

وكشف رايولا لإذاعة "سبورت1" الألمانية بأن "ثمة فرصة كبيرة أن يغادر إيرلينغ" في نهاية الموسم الحالي وأردف "ربما الصيف المقبل أو الصيف الذي يليه".

وتابع "يستطيع أن يخطو الخطوة التالية. بايرن، ريال، برشلونة، مانشستر سيتي هي أندية يستطيع الانتقال إليها".

وأوضح "كنا ندرك تماماً لدى انتقاله إلى دورتموند بأن هذه الخطوة ستأتي".

وأكد مدير اعمال هالاند بأنه سيجلس مع مسؤولي دورتموند في الاشهر المقبلة للحديث عن هذا الأمر "سندلي بأرائنا حول هذا الموضوع وسيبادلوننا هذا الأمر".