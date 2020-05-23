تعرف على آخر أخبار "ميركاتو" ليفربول

فراس بن أحمد

ينتظر أحباء ليفربول بفارغ الصبر عودة محتملة لمنافسات الدوري الإنكليزي وتحقيق لقب غاب عن خزائن النادي 30 عاماً إلا أن التتويج باللقب لن يحجب فكرة التخطيط للقادم من خلال تعزيز الرصيد البشري أو التخلي عن بعض العناصر في الـ"ميركاتو الصيفي".

القادمون

الألماني لوروا سانيه (لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي): أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن سانيه (24 عاماً) لا يفكر مطلقاً في الرحيل نحو الأنفيلد لأنه في المراحل الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني.

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن سانيه (24 عاماً) لا يفكر مطلقاً في الرحيل نحو الأنفيلد لأنه في المراحل الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني. البرازيلي دييغو كارلوس (إشبيلية الإسباني): أشارت صحيفة "دايلي اكسبراس" بأن المدرب الألماني يورغن كلوب وضع مدافع نادي إشبيلية، البرازيلي دييغو كارلوس (27 عاماً) والذي قد يكلف خزينة ليفربول 67 مليون جنيه إسترليني (قيمة البند الجزائي في عقد اللاعب) على لائحة الانتدابات الممكنة في الميركاتو القادم.

أشارت صحيفة "دايلي اكسبراس" بأن المدرب الألماني يورغن كلوب وضع مدافع نادي إشبيلية، البرازيلي دييغو كارلوس (27 عاماً) والذي قد يكلف خزينة ليفربول 67 مليون جنيه إسترليني (قيمة البند الجزائي في عقد اللاعب) على لائحة الانتدابات الممكنة في الميركاتو القادم. الألماني تيمو فيرنر (لايبزيغ الألماني): أكدت صحيفة "بيلد" بأن مهاجم لايبزيغ يستبعد تماماً فكرة التحاقه ببايرن ميونيخ وأنه يرغب في مغادرة البوندسليغا نحو دوري آخر. وتحدثت الصحافة عن اهتمام إنكليزي باللاعب يتصدره فريق مانشستر يونايتد إلا أن "سكاي سبورتس الإخبارية" أكدت بأن إدارة ليفربول أبلغت وكيل أعمال فيرنر بأنهم يحتاجون لبعض من الوقت لتحديد موقفهم النهائي من مسألة تقديم عرض رسمي لانتداب مهاجم "المانشافت" الذي يملك بنداً جزائي بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني.

أكدت صحيفة "بيلد" بأن مهاجم لايبزيغ يستبعد تماماً فكرة التحاقه ببايرن ميونيخ وأنه يرغب في مغادرة البوندسليغا نحو دوري آخر. وتحدثت الصحافة عن اهتمام إنكليزي باللاعب يتصدره فريق مانشستر يونايتد إلا أن "سكاي سبورتس الإخبارية" أكدت بأن إدارة ليفربول أبلغت وكيل أعمال فيرنر بأنهم يحتاجون لبعض من الوقت لتحديد موقفهم النهائي من مسألة تقديم عرض رسمي لانتداب مهاجم "المانشافت" الذي يملك بنداً جزائي بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني. السينغالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي): أشارت "دايلي اكسبراس" بأن كلوب غير مهتم بالتعاقد مع مدافع نابولي الإيطالي.

المغادرون