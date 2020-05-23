تعرف على آخر أخبار "ميركاتو" ليفربول

فراس بن أحمد
ينتظر أحباء ليفربول بفارغ الصبر عودة محتملة لمنافسات الدوري الإنكليزي وتحقيق لقب غاب عن خزائن النادي 30 عاماً إلا أن التتويج باللقب لن يحجب فكرة التخطيط للقادم من خلال تعزيز الرصيد البشري أو التخلي عن بعض العناصر في الـ"ميركاتو الصيفي".
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القادمون
- الألماني لوروا سانيه (لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي): أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن سانيه (24 عاماً) لا يفكر مطلقاً في الرحيل نحو الأنفيلد لأنه في المراحل الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني.
- البرازيلي دييغو كارلوس (إشبيلية الإسباني): أشارت صحيفة "دايلي اكسبراس" بأن المدرب الألماني يورغن كلوب وضع مدافع نادي إشبيلية، البرازيلي دييغو كارلوس (27 عاماً) والذي قد يكلف خزينة ليفربول 67 مليون جنيه إسترليني (قيمة البند الجزائي في عقد اللاعب) على لائحة الانتدابات الممكنة في الميركاتو القادم.
- الألماني تيمو فيرنر (لايبزيغ الألماني): أكدت صحيفة "بيلد" بأن مهاجم لايبزيغ يستبعد تماماً فكرة التحاقه ببايرن ميونيخ وأنه يرغب في مغادرة البوندسليغا نحو دوري آخر. وتحدثت الصحافة عن اهتمام إنكليزي باللاعب يتصدره فريق مانشستر يونايتد إلا أن "سكاي سبورتس الإخبارية" أكدت بأن إدارة ليفربول أبلغت وكيل أعمال فيرنر بأنهم يحتاجون لبعض من الوقت لتحديد موقفهم النهائي من مسألة تقديم عرض رسمي لانتداب مهاجم "المانشافت" الذي يملك بنداً جزائي بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني.
- السينغالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي): أشارت "دايلي اكسبراس" بأن كلوب غير مهتم بالتعاقد مع مدافع نابولي الإيطالي.
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المغادرون
- آدم لالانا: أكدت "دايلي ستار" بأن ليستر سيتي يخوض سباقاً رفقة أندية إنكليزية أخرى من أجل كسب توقيع لالانا (32 عاماً). ويسعى لاعب ساوثهامبتون السابق للبحث عن ناد آخر يجعله يخوض دقائق لعب أكثر نظراً لجلوسه الدائم على مقاعد بدلاء ليفربول.
- الكرواتي ديان لوفرين: تحدثت صحيفة Gazzetta dello Sport الإيطالية بأن نادي روما يستعد لتقديم عرض لانتداب مدافع ليفربول (30 عاماً) بعد أن تناقلت وسائل اعلام إنكليزية نية اللاعب المغادرة وتغيير الأجواء.
- أليكس أوكسليد تشامبرلين: أشارت صحيفة The Sun بأن أتلتيكو مدريد الإسباني يريد ابرام صفقة تبادلية مع ليفربول، تتجسد في رحيل تشامبرلين (26 عاماً) إلى مدريد وذهاب الغاني توماس بارتي إلى الأنفيلد (26 عاماً).
- الإسباني بيدرو شيريفيلا (22 عاماً): يرغب نادي نانت الفرنسي في التعاقد مع اللاعب الذي لا يشارك مع الفريق الإنكليزي.