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كأس أمم إفريقيا 2019
ميركاتو

تشيلسي يعير يافعه أمبادو إلى لايبزيغ الألماني

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ذكر تشيلسي الإنكليزي اليوم الاثنين أنّ المدافع إيثان أمبادو انضم إلى لايبزيغ الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

Reuters

وواجه امبادو البالغ من العمر 18 عاما صعوبة للحصول على فرصة ليلعب ضمن الفريق الأول في تشيلسي الموسم الماضي وسيحاول من خلال
الانتقال إلى النادي الألماني البحث عن بداية جديدة أفضل ضمن الفريق الأول بعد أن شارك بالفعل في ثماني مباريات مع منتخب بلاده ويلز.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، الذي حاول، حين كان يدرّب ديربي كاونتي الموسم الماضي، تأمين ضم اللاعب الشاب، إنّ أمبادو يحتاج إلى
 فرصة أفضل لمواصلة تطوره.

وأضاف لامبارد لموقع النادي على الإنترنت "حاولت ضم إيثان إلى ديربي كاونتي على سبيل الإعارة العام الماضي. أنا معجب به كثيراً. لكنه لعب فترة قليلة العام الماضي لهذا السبب فإن من مصلحته ومصلحة تشيلسي أن يلعب مزيداً من المباريات في مكان آخر يناسبه.

وختم لامبارد: "كنت أرغب بشدة في العمل مع إيثان هذا العام. إنه أمر مؤسف بعض الشيء لكن هذه الخطوة لفائدته".

لايبزيغ تشيلسي الإنكليزي إيثان أمبادو
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