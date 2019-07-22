تشيلسي يعير يافعه أمبادو إلى لايبزيغ الألماني

وواجه امبادو البالغ من العمر 18 عاما صعوبة للحصول على فرصة ليلعب ضمن الفريق الأول في تشيلسي الموسم الماضي وسيحاول من خلال

الانتقال إلى النادي الألماني البحث عن بداية جديدة أفضل ضمن الفريق الأول بعد أن شارك بالفعل في ثماني مباريات مع منتخب بلاده ويلز.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، الذي حاول، حين كان يدرّب ديربي كاونتي الموسم الماضي، تأمين ضم اللاعب الشاب، إنّ أمبادو يحتاج إلى

فرصة أفضل لمواصلة تطوره.

وأضاف لامبارد لموقع النادي على الإنترنت "حاولت ضم إيثان إلى ديربي كاونتي على سبيل الإعارة العام الماضي. أنا معجب به كثيراً. لكنه لعب فترة قليلة العام الماضي لهذا السبب فإن من مصلحته ومصلحة تشيلسي أن يلعب مزيداً من المباريات في مكان آخر يناسبه.

وختم لامبارد: "كنت أرغب بشدة في العمل مع إيثان هذا العام. إنه أمر مؤسف بعض الشيء لكن هذه الخطوة لفائدته".