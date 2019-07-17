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كأس أمم إفريقيا 2019
ميركاتو

تريبيير ينتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد قادماً من توتنهام

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واصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعزيز صفوفه بضمه الإنكليزي كيران تريبيير قادماً من نادي توتنهام.

Reuters

أعلن أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني اليوم الأربعاء عن توصله لاتفاق مع توتنهام الإنكليزي بشأن ضمّ الدولي تريبيير.

وجاء في بيان نشره أتلتيكو مدريد في موقعه الرسمي على الإنترنت: " أتلتيكو مدريد وتوتنهام هوتسبر توصلا لاتفاق بشأن انتقال تريبيير".

وأضاف أتلتيكو: "صاحب الـ28 عاماً وقّع على عقد يمتد لثلاثة مواسم".

وتطور أداء تريبيير في الفترة الأخيرة، وتحديداً في السنة الفائتة، سواء مع توتنهام أو منتخب إنكلترا.

ويحاول أتلتيكو مدريد تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين بعد رحيل نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة، إذ سبق وأعلن في الأيام الفائتة عن جلب البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا.
 
 

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