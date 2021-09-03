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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

بيانيتش معاراً من برشلونة إلى بيسكتاش

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أعار برشلونة الاسباني لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش إلى بيسكتاش التركي حتّى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلن الناديان في وقت متأخر من ليل الخميس.

REUTERS

وأفاد النادي الكاتالوني في موقعه الرسمي "توصل برشلونة وبيسكتاش إلى اتفاق يقضي بإعارة ميراليم بيانيتش حتّى 30 حزيران/يونيو 2022".

وانضم بيانيتش، البالغ 31 عاماً، إلى ملعب "كامب نو" في صيف 2020 قادماً من يوفنتوس الإيطالي الذي دافع عن ألوانه منذ 2016.

وخاض لاعب ليون الفرنسي وروما الإيطالي السابق 30 مباراة بقميص "بلاوغرانا" في الموسم الماضي، منها 19 فقط في "لا ليغا"، فيما لم تطأ قدماه أرض الملعب في المباريات الثلاث الاولى لفريقه هذا الموسم.

في المقابل، رحّب النادي التركي بلاعبه الجديد مؤكداً أن "ميراليم بيانيتش سيقدم خدمات مهمة لنادينا ولعائلة بيسكتاش".
 

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