بيانيتش معاراً من برشلونة إلى بيسكتاش

وأفاد النادي الكاتالوني في موقعه الرسمي "توصل برشلونة وبيسكتاش إلى اتفاق يقضي بإعارة ميراليم بيانيتش حتّى 30 حزيران/يونيو 2022".

وانضم بيانيتش، البالغ 31 عاماً، إلى ملعب "كامب نو" في صيف 2020 قادماً من يوفنتوس الإيطالي الذي دافع عن ألوانه منذ 2016.

وخاض لاعب ليون الفرنسي وروما الإيطالي السابق 30 مباراة بقميص "بلاوغرانا" في الموسم الماضي، منها 19 فقط في "لا ليغا"، فيما لم تطأ قدماه أرض الملعب في المباريات الثلاث الاولى لفريقه هذا الموسم.

في المقابل، رحّب النادي التركي بلاعبه الجديد مؤكداً أن "ميراليم بيانيتش سيقدم خدمات مهمة لنادينا ولعائلة بيسكتاش".

