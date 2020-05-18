العربية
English
الدوري الألماني
ميركاتو

بوغبا الكبير ينضم إلى سوشو لثلاثة مواسم

من قبل

أعلن نادي سوشو من دوري الدرجة الثانية الفرنسية الإثنين أنّه سيتعاقد مع المدافع الدولي الغيني فلورنتين بوغبا، الشقيق الأكبر لبول لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي ومنتخب فرنسا لكرة القدم.

Reuters

 

وقال النادي في بيان له: "فلورنتين بوغبا سيوقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم مع إف سي إس سوشو. قطب الدفاع البالغ من العمر 29 عاماً والدولي الغيني سيوقع عقده الأسبوع المقبل بعد الخضوع للفحص الطبي".

وبدأ فلورنتين، المولود في كوناكري، مسيرته الكروية في سلتا فيغو الإسباني ودافع بعدها عن ألوان سيدان الفرنسي (درجة ثانية) قبل أن يلعب لمدة خمسة مواسم مع سانت إتيان (2013-2018) ومنه إلى جنشليربيرليغي التركي.

وكان أتالانتا يونايتد الأميركي الفريق الأخير الذي مثله بوغبا، قبل توقف النشاطات الرياضية حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسبق لفلورنتين الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا للشباب عام 2011، قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان بلد مسقط رأسه غينيا عام 2013 وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية عام 2015.

وكان فريق سوشو في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدرجة الثانية عند إنهاء الموسم بسبب وباء "كوفيد-19".

سوشو فلورنتين بوغبا
السابق لا اتفاق حول صفقة تبادلية بين
اقرأ
لا اتفاق حول صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس
التالي

آخر الأحداث