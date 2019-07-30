بورتو يرفض عرض موناكو للتعاقد مع قائده دانيلو بيريرا



وأشار نادي المدينة الواقعة على المحيط الأطلسي أن لاعب وسطه الدفاعي البالغ 27 عاما "ليس معروضا للانتقال في هذا الموسم"، مشيرا إلى تلقيه عرضا من موناكو للتخلي عن قائده.

وأضاف أنه يأمل في "وضع حد لكل التكهنات حول هذه المسألة".

وبحسب وسائل الإعلام، قدّم موناكو عرضا بقيمة 30 مليون يورو لضم اللاعب المتوّج بلقب كأس أمم أوروبا 2016 مع منتخب بلاده والمرتبط بعقد مع بورتو حتى عام 2022.

وحمل دانيلو ألوان بارما الايطالي في بداية مسيرته قبل أن يبرز مع ماريتيمو بين 2013 و2015، ما أهله للانتقال إلى بورتو في تموز/يوليو 2015 مع بند جزائي بقيمة 40 مليون يورو.

