بنفيكا يضم ثلاثة لاعبين جدد

وانضم فرتونغن (33 عاما) بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع توتنهام الإنكليزي حيث دافع عن ألوان الأخير منذ عام 2012 ووقع عقدا مع نادي العاصمة البرتغالي لمدة 3 سنوات.

في المقابل، تقاضى فرايبورغ الألماني مبلغا مقداره 15 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات فالدشميدت (24 عاما).

ويتضمن عقد المهاجم الألماني الذي يربطه بالفريق حتى عام 2025، بندا جزائيا قيمته 88 مليون يورو.

في المقابل، سيتعين على بنفيكا دفع 20 مليون يورو لنادي غريميو بورتو اليغري البرازيلي بعد الحصول على ايفرتون الذي كان نجم بطولة كوبا أميركا العام الماضي.

ووقع ايفرتون الذي خاض 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده عقدا لمدة 5 سنوات أيضا ويتضمن بندا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو.

يذكر أن جورجي جيزوس عاد لتدريب بنفيكا بعد تخليه عن فلامنغو البرازيلي.