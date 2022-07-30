بريست يضم المغربي أشرف داري

وجاء في بيان للنادي الذي احتل المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي الموسم الفائت: "يسر نادي بريست الإعلان عن التوقيع لأربعة مواسم مع أشرف داري".
وتألق داري (23 عاماً) مع الوداد في الموسم الفائت وتوّج معه بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.
وجاء في بيان للنادي الذي احتل المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي الموسم الفائت: "يسر نادي بريست الإعلان عن التوقيع لأربعة مواسم مع أشرف داري".
وتألق داري (23 عاماً) مع الوداد في الموسم الفائت وتوّج معه بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.
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