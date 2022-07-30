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ميركاتو

بريست يضم المغربي أشرف داري

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أعلن بريست الفرنسي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم السبت عن ضم المغربي أشرف داري قادماً من الوداد.

Reuters

وجاء في بيان للنادي الذي احتل المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي الموسم الفائت: "يسر نادي بريست الإعلان عن التوقيع لأربعة مواسم مع أشرف داري".

وتألق داري (23 عاماً) مع الوداد في الموسم الفائت وتوّج معه بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

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