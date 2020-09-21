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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

برشلونة يعير مدافعه السنغالي واغيه إلى باوك اليوناني

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أعار نادي برشلونة الإسباني ظهيره الأيمن السنغالي موسى واغيه إلى باوك سالونيكي اليوناني لموسم واحد، كما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين.

AFP

وسبق لبرشلونة أن أعار واغيه الى نادي نيس الفرنسي في القسم الثاني من الموسم الماضي.

قال برشلونة في بيان "توصل برشلونة وباوك سالونيكي الى اتفاق حول انتقال موسى واغيه لموسم 2020-2021. سيتحمل النادي اليوناني رواتب اللاعب".

وخاض واغيه (21 عاماً) اول مباراة رسمية مع برشلونة في 13 نيسان/ابريل 2019 ضد هويسكا ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من موسم 2018-2019. وعموما خاض في صفوف الفريق الاول ست مباريات بينها اربع في لا ليغا واثنتان في دوري ابطال اوروبا.

ويعدّ واغيه من خريجي اكاديمية اسباير للتفوق الرياضي في الدوحة، ومنها انتقل الى نادي أويبن البلجيكي قبل القدوم إلى الفريق الرديف لبرشلونة في 2018.
 

أكاديمية أسباير برشلونة
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