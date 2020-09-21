برشلونة يعير مدافعه السنغالي واغيه إلى باوك اليوناني

وسبق لبرشلونة أن أعار واغيه الى نادي نيس الفرنسي في القسم الثاني من الموسم الماضي.

قال برشلونة في بيان "توصل برشلونة وباوك سالونيكي الى اتفاق حول انتقال موسى واغيه لموسم 2020-2021. سيتحمل النادي اليوناني رواتب اللاعب".

وخاض واغيه (21 عاماً) اول مباراة رسمية مع برشلونة في 13 نيسان/ابريل 2019 ضد هويسكا ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من موسم 2018-2019. وعموما خاض في صفوف الفريق الاول ست مباريات بينها اربع في لا ليغا واثنتان في دوري ابطال اوروبا.

ويعدّ واغيه من خريجي اكاديمية اسباير للتفوق الرياضي في الدوحة، ومنها انتقل الى نادي أويبن البلجيكي قبل القدوم إلى الفريق الرديف لبرشلونة في 2018.

