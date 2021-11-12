برشلونة يعلن رسمياً عودة داني ألفيس إلى صفوفه

من قبل beIN SPORTS November 12, 2021 21:13 أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة عودة المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس إلى صفوفه.