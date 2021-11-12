برشلونة يعلن رسمياً عودة داني ألفيس إلى صفوفه من قبل beIN SPORTS November 12, 2021 21:13 أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة عودة المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس إلى صفوفه. Reuters ميركاتو برشلونة داني ألفيس السابق إنتر يمدّد عقد نجمه الأرجنتيني اقرأ التالي آخر الأحداث November 12, 2021 21:13 برشلونة يعلن رسمياً عودة داني ألفيس إلى صفوفه October 28, 2021 20:49 إنتر يمدّد عقد نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز October 22, 2021 19:36 محمد صلاح يتحدث بغموض عن مستقبله مع ليفربول October 15, 2021 17:51 برشلونة يمدّد عقد نجمه الشاب بيدري October 14, 2021 17:27 بيدري يجدّد عقده مع برشلونة بشرط جزائي قياسي ! October 13, 2021 22:44 ميلان يتعاقد مع المخضرم ميرانتي لتعويض غياب مانيان October 8, 2021 09:44 بيراميدز يضمّ المغربي وليد الكرتي إلى صفوفه October 4, 2021 18:53 فياريال يضم الإيفواري أورييه في صفقة انتقال حر October 1, 2021 22:24 تقارير تفيد باقتراب برشلونة من تجديد عقد أنسو فاتي October 1, 2021 10:33 ستوريدج يختار خوض تجربة جديدة في أستراليا