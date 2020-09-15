برشلونة في مفاوضات لرحيل فيدال

قال بلانيس خلال تقديم لاعب الوسط الجديد البوسني ميراليم بيانيتش "نحن في عملية تفاوض، لا يمكنني تأكيد أي رقم أو اتفاق".

بعد موسمين في برشلونة، أصبح فيدال (33 عاماً) قريباً من التوقيع مع إنتر ليلاقي مدربه السابق أنتونيو كونتي الذي أشرف عليه في يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الصحف الإسبانية تصل قيمة الصفقة إلى نصف مليون يورو.

تابع بلانيس "أغتنم الفرصة لأشكر أرتورو على موسمين أمضاهما معنا. هو شاب رائع، مع قلب والتزام كبيرين وكان هاماً جداً للفريق".

وتجنب بلانيس الحديث عن رحيل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي أبلغه مدرب الفريق الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه ليس ضمن خططه في الموسم المقبل "يجب أن نحترم كثيراً اللاعبين الذين قدموا الكثير لبرشلونة. من الواضح أننا في عملية تغيير داخل الفريق، مع مدرب جديد، أفكار جديدة وبالطبع نحن نعمل".