بايل خارج تشكيلة ريال مدريد في ميونيخ

وشكل بايل عنواناً أساسياً لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاماً)، لا يشكل جزءاً من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محلياً وقارياً.

وغاب اسم بايل عن التشكيلة التي أعلنها ريال الإثنين للمشاركة في دورة "كأس أودي" المقامة على ملعب أليانز أرينا التابع لنادي بايرن ميونيخ الثلاثاء والأربعاء، وتضم المضيف الألماني وتوتنهام الإنكليزي (الفريق السابق لبايل) وفنربغشة التركي. وتقام غداً مباراتان بين ريال وتوتنهام، وبايرن وفنربغشة، على أن يلتقي الفائزان في "مباراة نهائية" الأربعاء.

وفي حين لم يحدد ريال أسباب غياب بايل، نقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الدولي الويلزي "ليس في الحالة الذهنية الملائمة للعب بعدما حال رئيس ريال فلورنتينو بيريز دون انضمامه إلى جيانغسو سونينغ".

تعلَّم اللغة الإسبانية

وكان المصدر المقرب من بايل قد أفاد الأحد أن موضوع إبرام صفقة مع النادي الصيني "انتهى"، بينما أشارت صحيفة "ماركا" اليومية الإسبانية إلى أن المقربين من المهاجم الدولي الويلزي طلبوا من وكلائه البحث عن أندية في أوروبا قبل أن يعطي موافقته "بشكل قاطع لعرض جيانغسو سونينغ".

لكن وكيل اللاعب، جوناثان بارنيت نفى هذه التقارير، بقوله - بحسب ما نقلت عنه شبكة "سكاي" الإنكليزية - إن "الروايات التي تشير إلى أن غاريث أو عائلته هما سبب عدم حصول الصفقة، هي خاطئة بالكامل".

وبعد أيام من إعلان زيدان صراحة أن البحث جارٍ عن مخرج لبايل، تطرقت تقارير صحافية ليل الجمعة السبت إلى عروض صينية للاعب الذي انضم إلى ريال عام 2013 قادماً من توتنهام الإنكليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ86 مليون جنيه (133,5 مليون دولار أميركي).

وكان زيدان قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن بايل بقي خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأميركية السبت الماضي، "لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك".

أضاف "سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة"، معتبرا أنه سيكون من الأفضل حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

ونقلت "بي بي سي" عن المدرب السابق لريال ومنتخب ويلز جون توشاك اعتباره أن الانتقادات التي وجهها مشجعو ريال للاعب الجناح السريع وصافرات الاستهجان التي قابلوه بها في العديد من مباريات الموسم الماضي، كانت مبررة لأنه لم "ينخرط" مع الفريق بالشكل المناسب.

وقال توشاك "هيا يا غاريث، قم بإجراء مقابلة صحافية، تحدث .. أنت هنا منذ ستة أعوام، لا تتحدث اللغة الإسبانية. هذه إهانة للناس الذي تعمل معهم. الأمور لم تجر بشكل جيد في إسبانيا وهذا يحزنني".

وتابع "هيا يا غاريث، خصص القليل من الوقت لتعلم اللغة".

