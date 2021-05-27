بايرن ميونيخ يضم الإنكليزي عمر ريتشاردز



وأكد بايرن أنّ ريتشاردز، البالغ 23 عاماً والذي سيرتدي القميص الرقم 3، انتقل صفوفه في صفقة لمدة أربعة أعوام من دون مقابل بعدما وصل عقده مع فريقه السابق إلى نهايته.

وأشاد المدير الرياضي للنادي ولاعبه الدولي السابق البوسني حسن صالح حميديتش بصفات لاعبه الجديد في بيان معتبراً أن "عمر هو لاعب تقني لظهير أيسر".

وتابع: "يجد الحلول الجيدة في اللعب الهجومي، ويقظ جداً ونحن نثق به ليلعب دوراً جيداً في فريقنا".

من ناحيته، عبّر الموهبة الشابة الإنكليزية عن شعوره بوصوله إلى بافاريا متحدثاً عن "سعادة مطلقة".

وقال: "حلم يتحول إلى حقيقة"، معرباً عن فخره بارتداء ألوان النادي المتوج مؤخراً بلقب "البوندسليغا" للموسم التاسع توالياً.

