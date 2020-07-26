بارتوميو يُطمئن عشاق برشلونة..فماذا قال؟

وقال بارتوميو في حديث مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الأحد: "ميسي كرر في العديد من المناسبات بأنه يريد إنهاء مسيرته هنا (في برشلونة)، وليس لدي أدنى شك بأنه سيمدد".

وكان مدرب إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي نفى أمس السبت أيضاً ما يُشاع عن احتمال انتقال ميسي إلى إنتر معتبرا أن أفضل لاعب في العالم "بعيد جدا عما نريد بناءه". وأضاف كونتي: "لا أعتقد أن هناك مجنونا في العالم لا يريد ميسي".

وذكرت قناة "راي" الرسمية أن والد ميسي سيدخل في مفاوضات مع إنتر من أجل انتقال نجله إلى الفريق الإيطالي اعتبارا من موسم 2021-2022 بعد انتهاء عقده مع برشلونة صيف 2021، فيما أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية بأن أفضل لاعب في العالم ست مرات يفضل الانتقال إلى "نيراتسوري" لأن ضريبة الدخل في إيطاليا أقل بكثير من إسبانيا.

وفي حال عجز بارتوميو عن الإبقاء على ميسي وفي حال قرر الأخير فعلا الرحيل عن النادي الذي نشأ في صفوفه منذ 2001 وبدأ الدفاع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، فلن تكون وجهته إنتر بحسب ما أكد المدير التنفيذي للأخير جوسيبي ماروتا، نافيا الحديث عن أن الفريق الشمالي يريد ضم الأرجنتيني من أجل منافسة يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غريم الأرجنتيني حين كان يدافع عن ألوان ريال مدريد قبل أن يترك الأخير في صيف 2018.

وقال ماروتا "ليو (ميسي) ليس هدفنا ولا أعتقد أنه يريد مغادرة برشلونة".

وأشارت تقارير صحافية إسبانية في الآونة الأخيرة إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين برشلونة والنجم الأرجنتيني، وأن الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، بعدما سئم من فشل الإدارة الحالية في بناء فريق قادر على المنافسة وتعب من التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه صورته.

سواريز ومارتينيز

وتطرّق بارتوميو في حديثه إلى وضع الهداف الأوروغوياني لويس سواريز الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، كاشفا "استنادا إلى عدد المباريات التي يلعبها، سيجدد عقده بشكل تلقائي بالنسبة لموسم 2021-2022".

إلى ذلك، كشف رئيس النادي الكاتالوني أن المفاوضات مع إنتر ميلان بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "تراوح مكانها"، رابطا أيضا موضوع عودة البرازيلي نيمار إلى الفريق الذي تركه في صيف 2017 للانتقال الى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقات تبادل موضحا "الآن، نحن نتخذ القرارات، وإذا لم يأت اللاعبون ضمن صفقات تبادل، فسيكون من الصعب جدا عليهم المجيء" الى النادي الكاتالوني بسبب الضوابط المالية التي يفرضها قانون اللعب المالي النظيف.