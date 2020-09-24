الكولومبي أرياس معارا من أتلتيكو مدريد إلى باير ليفركوزن



وقال المهاجم الدولي السابق والمدير الحالي لباير رودي فولر "تعاقدنا مع لاعب صاحب خبرة كبيرة، بإمكانه أن يساعدنا بسرعة".

وتابع "نظرا إلى إزدحام برنامج العمل في الأسابيع التي تقام مباراتان خلالها، كان هذا الإنتقال مهما جدا لتوازن فريقنا".

وسيلعب الظهير الأيمن البالغ 28 عاما مع فريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار الشراء بصفقة تقدر قيمتها ما بين 10 إلى 12 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية.

ويخوض باير ليفركوزن هذا الموسم تحدي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى مبارياته في الدوري المحلي الذي انطلق بعد شهر من موعده الاعتيادي بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19"، الأمر الذي أدى إلى تقليص مدة الإجازة الشتوية إلى أسبوعين فقط.

وانضم أرياس إلى أتلتيكو مدريد في عام 2018 من أيندهوفن الهولندي، وخاض بألوان الـ "الروخيبلانكوس" 51 مباراة، منها 39 في "الليغا" و6 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسجل خلالها هدفا ومرر 3 كرات حاسمة.