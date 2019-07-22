الفرنسي ماركوس تورام إلى مونشنغلادباخ

ولم يكشف مونشنغلادباخ الذي يخوض هذا الموسم مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عن قيمة صفقة اللاعب البالغ 21 عاما، لكن وسائل الاعلام أشارت الى أنها تتراوح بين 10 و12 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ غانغان الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثانية.

وأشاد المدير الرياضي لمونشنغلادباخ ماكس إيربل بتورام، قائلاً: "نحن سعداء جداً بالتعاقد مع ماركوس. إنه مهاجم سريع، قوي البنية وخطير أمام المرمى".

وبعد أن بدأ مسيرته الكروية في سوشو الذي وقع معه أول عقد احترافي (2012-2015)، دافع هذا اللاعب العملاق (1,92 م) عن ألوان غانغان لموسمين وسجل 12 هدفاً في مبارياته الـ64 في الدوري الفرنسي.

وتبقى أفضل لحظات تورام الموسم المنصرم في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة حين أقصى باريس سان جرمان حامل اللقب بتسجيله ركلة جزاء لغانغان (2-1) في الوقت بدل الضائع.

وسينضم تورام إلى مواطنه الحسن بليا الذي كان أفضل هداف لمونشنغلادباخ (12 هدفاً) في موسمه الأول مع الفريق الألماني الذي أنهى الدوري المحلي خامساً.

