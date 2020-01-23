العماني الغساني إلى سيباهان الإيراني

وكتب النادي العماني "وقّع لاعب الاصفر ونجم السويق اللاعب محسن الغساني لنادي سيباهان الايراني لمدة موسم ونصف ونسأل الله للاعب التوفيق في مشواره الاحترافي".

قال الغساني (22 عاماً) لموقع النادي الايراني "أنا جداً فخور للانضمام إلى ناد كبير، وان شاء الله أكون عند حسن ظن الجماهير والادارة".

وكتب مدرب السويق السابق العراقي حكيم شاكر على موقع تويتر "عندما اخترتك للعب أساسياً في نادي السويق الأول برغم صغر سنك وبدايتك مع كوكبة من النجوم حيث كنت ولا زلت ذلك اللاعب الذي أتوسم وأتوقع فيه النجومية والاصرار والتحدي، ألف مبروك الاحتراف وهي الخطوة الثانية لطريق النجاح والتألق ألف مبروك...".