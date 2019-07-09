العربي القطري يضم المهاجم التونسي حمدي الحرباوي

وذكر الحساب الرسمي للعربي على تويتر اليوم "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع المهاجم التونسي حمدي الحرباوي لمدة موسمين".

ووصل الحرباوي إلى الدوحة منذ يومين وخضع للفحص الطبي لاستكمال إجراءات التعاقد وبات المحترف الأجنبي الجديد الثالث بعد الأيسلندي آرون غونارسون، والألماني بيار ميشال لاسوغا.

وخاض حمدي الحرباوي تجربة احترافية سابقة مع نادي قطر 2015 و2016 ، وحل في المركز الثاني بصدارة الهدافين بنهاية موسم 2015 برصيد 21 هدفاً لكنه ترك النادي ورحل بداية موسم 2016 بسبب مشاكل مالية.

وبدأ الحرباوي مشواره بنادي الترجي التونسي (2003 -2008) ،ثم انتقل إلى بلجيكا حيث لعب لأندية موكرون كإعارة (2008) ،وانضم إلى صفوف فيزيه (2008 - 2010) وآود هيفرلي لوفين (2010 - 2011 ) ولوكيرين (2011 - 2014).

ثم انتقل إلى قطر (2015 - 2016) وعاد في الموسم التالي إلى لوكيرين كما توجه الحرباوي إلى الدوري الإيطالي حيث لعب لصفوف أودينيزي (2016) وبعدها عاد إلى بلجيكا وانضم إلى أندرلخت (2016 - 2017) وأعير إلى رويال شارلروا (2017) وزولته فاريغيم (2018).