الحارس التشيكي كوبيك إلى أوغسبورغ الألماني

ووقع كوبيك (1,98 م) الذي سيبلغ السابعة والعشرين نهاية الشهر الجاري، عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2024، بحسب ما أشار النادي الذي تفادى الهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم الماضي محتلاً المركز الخامس عشر في البوندسليغا.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الواسعة الانتشار إلى أنها تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو.

وكان رئيس رين أوليفييه ليتانغ أعلن السبت الماضي التعاقد مع الحارس السنغالي ادوار مندي لأربع سنوات قادماً من رينس ليحل بدلا من كوبيك الذي حمل ألوان رين منذ عام 2017.

وكان رين، حامل لقب مسابقة كأس فرنسا، خسر مباراة كأس الابطال الدولية ضد باريس سان جرمان بطل الدوري 1-2 بعد تقدمه 1-صفر بهدف أدريان أونو السبت الماضي في مدينة شنزن الصينية.

