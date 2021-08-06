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ميركاتو

التركي ديميارال إلى أتالانتا معاراً من يوفنتوس

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انضم المدافع التركي ميريح ديميرال إلى أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة من مواطن الأخير يوفنتوس، وذلك تمهيداً للرحيل المتوقع للأرجنتيني كريستيان روميرو من فريق مدينة برغامو إلى توتنهام الإنكليزي.

Reuters

ولم يكشف أتالانتا عن تفاصيل صفقة استعارة التركي البالغ 23 عاماً، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن أن يوفنتوس سيتقاضى 2.5 مليون يورو مقابل التخلي عن المدافع الدولي حتى نهاية الموسم، مع خيار أن يبقى في برغامو نهائياً مقابل 25 مليون يورو مع إضافات أخرى.

وفي نفس الوقت، أعلن يوفنتوس أن أتالانتا فَعَّل البند الذي يسمح له بالتعاقد مع روميرو بشكل نهائي مقابل 16 مليون يورو، بعدما لعب الأرجنتيني البالغ 23 عاماً مع فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني الموسم الماضي معاراً من "السيدة العجوز".

وهذا الأمر يعني أنه أصبح بإمكان أتالانتا إتمام صفقة بيع روميرو، الفائز مؤخراً مع الأرجنتين لقب كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية، إلى توتنهام في صفقة قدرت قيمتها بخمسين مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين أخرى كمكافآت استناداً إلى النتائج.

ولعب روميرو دوراً حاسماً الموسم الماضي في قيادة أتالانتا إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي وإلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاض مع الفريق بالمجمل 42 مباراة في جميع المسابقات.

ويبدأ أتالانتا مشواره في الدوري الإيطالي ضد مضيفه تورينو في 21 آب/أغسطس الحالي.


 

أتالانتا ميركاتو يوفنتوس ميريح ديميرال
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