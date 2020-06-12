الإسباني تشيريفيلا من ليفربول إلى نانت



وبعد نشوء اللاعب الهزيل البنية (1,78 م و66 كلغ) في نادي فالنسيا، انضم إلى أكاديمية ليفربول بعمر السادسة عشرة وخاض بداياته الاحترافية مع متصدر الدوري الانكليزي راهنا، قبل إعارته إلى ناديين هولنديين في كانون الثاني/يناير 2017 وحزيران/يونيو 2018.

وبعد عودته إلى ليفربول، برز مع فريق تحت 23 عاما، لكنه لم يظهر مع بطل أوروبا إلا نادراً.

وقال اللاعب البالغ 23 عاما خلال تقديمه للجماهير عبر الفيديو "القدوم إلى نانت يشكّل فرصة. من الصعب جدا أن تلعب في ليفربول، وأنا كنت بحاجة للعب".

ولا يزال اللاعب المتواجد في إسبانيا مرتبطا مع ليفربول لأسابيع قليلة ولن ينضم فورا للاعبي نانت الذين يستهلون تمارينهم بدءً من الثلاثاء المقبل بمجموعات صغيرة.







