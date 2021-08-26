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ميركاتو

إنتر يوقّع مع الأرجنتيني كوريا من لاتسيو

وقّع الأرجنتيني خواكين كوريا نجم لاتسيو على عقد انضمامه إلى صفوف إنتر ميلان حيث يواصل بطل إيطاليا سعياً لتدعيم صفوفه بعد خسارة إثنين من أكبر نجومه هذا الصيف.

AFP


وسيعود المهاجم الدولي الفائز بكوبا أميركا مع الأرجنتين خلال الصيف الحالي، ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في لاتسيو سيموني إنزاغي، وذلك بموجب عقد إعارة لموسم واحد مقابل خمسة ملايين يورو (5.9 مليون دولار) وفق التقارير، سيتحول بشكل أوتوماتيكي في نهاية الموسم الحالي إلى عقد دائم مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كمكافآت.

سعى إنتر إلى تعزيز صفوفه بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنكليزي والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

أدّى رحيل اللاعبَين البارزين عن حامل لقب "الكالتشيو" إلى سلسلة اعتراضات من مشجعي النادي، في حين يحاول النيراتسوري تمكين نفسه في ظلّ الأزمة المالية التي تواجه مالكه الصيني سانينغ. 

لعب إبن الـ 27 عاماً تحت إشراف إنزاعي لمدة ثلاثة مواسم في لاتسيو، مسجلاً ثلاثين هدفاً في جميع المسابقات. كما فاز بمسابقتي كأس إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية عام 2019.

وكان إنتر افتتح مشواره في الدوري الإيطالي لهذا الموسم بفوز ساحق على جنوى 4-صفر وبمشاركة لاعبَيه الجديدين البوسني إدين دجيكو والتركي هاكان تشالهانوغلو السبت في سان سيرو.
 

إنتر ميركاتو الدوري الإيطالي خواكين كوريا
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