إنتر يستعير أشلي يونغ من مانشستر يونايتد

وسيصل يونغ (34 عاماً) إلى ايطاليا الجمعة للخضوع لفحص طبي قبل توقيع عقد لمدة 18 شهراً، بحسب "لا غازيتا ديلو سبورت".

وسيتلقى نادي "الشياطين الحمر" 1.6 مليون دولار زائد مكافآت لضم يونغ الذي أمضى ثمانية مواسم ونصف الموسم في ملعب "أولد ترافورد" بعد وصوله من استون فيلا في 2011.

وخاض يونغ (39 مباراة دولية) 261 مباراة في الدوري الانكليزي وسجل 19 هدفاً. وكان قائداً لفريقه هذا الموسم لكنه استهل 10 مباريات في الدوري فقط أساسياً.

وأحرز يونغ لقب الدوري في 2013، الكأس في 2016 وكأس الرابطة زائد الدوري الاوروبي في 2017.

وترك يونغ فريقه وهو يحتل المركز الخامس بفارق 27 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يلتقيه الأحد على ملعب "أنفيلد" في مباراة قمة.

وكان إنتر قد تعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من يونايتد ايضا، كذلك المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس على سبيل الاعارة من نادي مدينة مانشستر.

ويحتل فريق المدرب أنطونيو كونتي المركز الثاني راهناً في الدوري، بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب.