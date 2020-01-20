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الدوري الإنكليزي الممتاز
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إصابة راشفورد تقود سولشاير للبحث عن بدائل

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ألمح النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم إلى إمكانية ضم لاعبين لفترة قصيرة، بعد إصابة مهاجمه ماركوس راشفورد التي ستبعده ما لا يقل عن ستة أسابيع عن الملاعب.

beIN SPORTS

وتعرّض الدولي الإنكليزي لإصابة بعد دخوله بديلاً في مباراة الإعادة من الدور الثالث لكأس انكلترا ضد ولفرهامبتون منتصف الأسبوع الماضي، وغاب عن المواجهة التي خسرها "الشياطين الحمر" (صفر-2) أمام الغريم  ليفربول المتصدر في الدوري الأحد.

وقال سولشاير بعد اللقاء: "تعرّض (راشفورد) لإصابة سيئة، إنّه شِعر في أسفل ظهره...سيغيب ماركوس لفترة. لن يعود (قريباً)، سيغيب لحوالي ستة أسابيع ومن ثم سيبدأ مرحلة إعادة التأهيل".

وتابع النرويجي: "هناك لاعبون نرغب في ضمهم على المدى الطويل ولن تتغير أسماؤهم فقط لأن لدينا لاعبين مصابين للشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، قد نوقع مع لاعبين لفترة قصيرة".

من جهته، أكد راشفورد الذي سجل 22 هدفاً للشياطين الحمر في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 14 في الدوري، أنّه سيعود أقوى من قبل.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في الـ"برمير ليغ" بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الرابع ومتقدماً بفارق الأهداف فقط عن ولفرهامبتون السادس.

مانشستر يونايتد الإنكليزي
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