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الدوري الإنكليزي الممتاز
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أودينيزي يوقع للاعب برازيلي من هانوفر

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أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم إنتقال لاعب الوسط الدولي البرازيلي والاس سوزا سيلفا (24 عاما) إلى صفوفه قادماً من هانوفر الألماني، بموجب عقد لمدة خمسة أعوام.

http://www.udinese.it/

وعلق بييرباولو مارينو المدير الرياضي للنادي الايطالي الإثنين على الصفقة واصفاً اللاعب البرازيلي بـ "التعزيز المهم" والذي "سيمنح التوازن التقني الصحيح للفريق".

وتأتي هذه الصفقة ضمن سياسة أودينيزي لتدعيم صفوفه، بعدما حل في المركز 12 في الـ "سيري أ" في الموسم المنصرم.

وتوج والاس مع منتخب "سيليساو" بذهبية أولمبياد 2016 الذي استضافته البرازيل، ودافع عن ألوان هانوفر منذ عام 2018 قبل أن يغادر صفوفه بعد سقوطه الى الدرجة الثانية في أيار/مايو الماضي.

بدأ والاس مسيرته الكروية في وطنه مع غريميو (2014-2017)، قبل أن يتوجه الى "البوندسليغا" عام 2017، حيث لعب بداية مع هامبورغ (2017 - 2018) قبل الانتقال الى هانوفر. كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب البرازيل، وشارك في مسابقة كوبا أميركا عام 2016 واحرز الذهب الاولمبي في العام ذاته.
 

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