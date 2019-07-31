أنباء عن انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد ولوكاكو إلى يوفنتوس

وكان لوكاكو الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد الموسم المنصرم مرشحا للانتقال إلى قطب إيطاليا الآخر انتر ميلان، لكن الأخير لم يوافق على قيمة الصفقة مع ادارة "الشياطين الحمر" التي طالبت بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن المهاجم البلجيكي، في حين عرض الفريق الإيطالي 54 مليون جنيه بحسب بعض التقارير.

وكشفت شبكة "سكاي" الإيطالية بأن مدير أعمال ديبالا تواجد في لندن في اليومين الأخيرين من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال ديبالا إلى صفوف مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن اتمام الصفقة يتوقف على موافقة المهاجم الأرجنتيني بالرحيل عن يوفنتوس.

وخسر ديبالا مركزه في التشكيلة الأساسية لفريق "السيدة العجوز" الموسم الماضي لاسيما بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد الاسباني.

وكان ديبالا أعلن عن رغبته في البقاء ضمن صفوف يوفنتوس، لكن يبدو بأنه لا يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

