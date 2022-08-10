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ميركاتو

أليكسيس سانشيز رسميًا لاعبًا لمرسيليا قادمًا من إنتر

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أعلن نادي مرسيليا الفرنسي الأربعاء رسميًا تعاقده مع نجم أرسنال وبرشلونة السابق، المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر الإيطالي.

Reuters

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يعلن أولمبيك مرسيليا اليوم عن التوقيع مع أليكسيس سانشيز. سينضم المهاجم الدولي التشيلي غير المرتبط بأي عقد الذي خاض 143 مباراة دولية وفاز بـ17 لقبًا في مسيرته، رسميًا بعد أن نجح في فحصه الطبي".

قال مسؤول في النادي لوكالة فرانس برس إن اللاعب البالغ 33 عامًا وقّع على عقد لمدة عام.

ودافع اللاعب عن ألوان إنتر منذ عام 2019، أولاً على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد قبل أن يوقّع نهائيًا لصالح الفريق الإيطالي الذي حقق معه أربعة ألقاب بينها لقب الدوري عام 2021. لكن الموسم الماضي شارك أساسيًا في تسع مباريات فقط.

إنتر مرسيليا ميركاتو أليكسيس سانشيز
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