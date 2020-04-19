"أسعار لاعبي النخبة لن تنخفض" بحسب رئيس ليل

وكان ليل حل وصيفاً لباريس سان جرمان بطل الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، فتأهل الى دوري ابطال اوروبا حيث حصد نقطة يتيمة في دور المجموعات، ويحتل راهناً المركز الرابع في الدوري قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال لوبيز : "على غرار أي سوق، إذا حصل انكماش فسيحدث ذلك في المستوى الأدنى أو المتوسط. من سيعاني أكثر شيء على سبيل المثال، هو لاعب بين 26 و28 عاماً، وهو جيد جدا لكنه ليس (خارقا). الفريق الذي سيبحث هذا النوع من اللاعبين يمكنه الاختيار بين 30 و40 ملفاً، وبما أن العرض كبير، سيكون متاحا لأصحاب الطلب تخفيض الأسعار".

وأضاف رئيس ليل أنه المستحيل تحديد هذا الانكماش مقدّماً. معتقداً في الوقت ذاته أن اسعار اللاعبين الابرز لن تنخفض، لان الاندية الثرية ستتبارز على خطف خدماتهم. الجزء الاعلى من السوق، مع أسعار فوق 60-70 مليون يورو، لن تتحرك كثيراً، لان عدد اللاعبين فيها ليس كبيراً. لا اعتقد اننا سنشاهد انتقالا بالغ الضخامة بقيمة 130 او 150 مليون يورو هذا الصيف، الا ان المفاجآت واردة".



وأشار رئيس الفريق الفرنسي إلى أنه يعتقد أن صفقات الأندية في الدوري الإنكليزي ستعتمد إلى حد كبير على أهداف تلك الأندية وما تطمح إليه، فهناك عدة اندية تقليدية وثرية جدا لم تكن في موقع جيد في الترتيب وقت تعليق المنافسات، او لم تكن مواسمها الاخيرة جيدة مثل مانشستر يونايتد وارسنال وحتى توتنهام.

وأضاف قائلاً: "لا أعتقد أنها ستقدم على انتقالات بالغة الضخامة لكن انتقالات هامة. السباق محموم جداً في إنكلترا، ولا يمكنهم ترك الآخرين يبتعدون عنهم. اقتصاد هذا النوع من الاندية يتطلب نتائج جيدة، وللخروج من سلسلة سلبية بعد موسم سيء يجب تقوية صفوفهم. الجميع سينتبه، لكن هناك من يرى انه في فترة الازمات يمكن قلب الطاولة".



وحول العروض التي تلقاها ليل للاستغناء عن لاعبيه البارزين قال جيرار لوبيز: "في الواقع تلقى ليل ثلاثة عروض مؤكدة في الأسبوعين الاخيرين، اثنان منهما من إنكلترا. اعتقد أن انخفاضاً محتملاً للأسعار لن يؤثر سلباً على ليل لأننا نملك لاعبين شبان لديهم إمكانات هائلة وهناك طلب كبير عليهم. لن يرحل سوى ثلاثة او اربعة لاعبين، وليس عشرة، لذا لن يؤثر هذا الأمر على سوق الانتقالات لدينا. ليل في وضع خاص لأننا خضنا دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، حققنا فترة انتقالات أخيرة جيدة صيفا وكان عامنا قياسياً على صعيد التسويق وشباك التذاكر، لذا فنحن لا نعتمد على التداول".

