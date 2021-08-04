أستون فيلا يضم إينغز من ساوثامبتون

وصادف ضم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أستون فيلا عن تعاقده مع مهاجم باير ليفركوزن الألماني الدولي الجامايكي ليون بايلي حتى عام 2025.

وأعرب مدرب أستون فيلا دين سميث عن أمله في أن يكون لخبرة إينغز تأثير كبير في الفريق الذي يستعد لخسارة قائده جاك غريليش المرشح للانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري، مقابل رقم قياسي بريطاني قدره 100 مليون جنيه إسترليني (117 مليون يورو).

وقال سميث عن لاعب بيرنلي وليفربول السابق "داني لاعب متميز في الدوري الإنكليزي الممتاز وسجل الأهداف أينما لعب".

وأضاف "إنه أيضًا محترف بارز يتمتع بشخصية رائعة وسيكون قائدًا في فريقنا ونموذجًا يحتذى به للاعبي الأكاديمية الشباب الذين يتطورون بسرعة".