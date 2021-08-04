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أستون فيلا يضم إينغز من ساوثامبتون

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أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع مهاجم ساوثامبتون داني إينغز لمدة ثلاث سنوات.

Reuters

وصادف ضم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أستون فيلا عن تعاقده مع مهاجم باير ليفركوزن الألماني الدولي الجامايكي ليون بايلي حتى عام 2025.

وأعرب مدرب أستون فيلا دين سميث عن أمله في أن يكون لخبرة إينغز تأثير كبير في الفريق الذي يستعد لخسارة قائده جاك غريليش المرشح للانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري، مقابل رقم قياسي بريطاني قدره 100 مليون جنيه إسترليني (117 مليون يورو).

وقال سميث عن لاعب بيرنلي وليفربول السابق "داني لاعب متميز في الدوري الإنكليزي الممتاز وسجل الأهداف أينما لعب".

وأضاف "إنه أيضًا محترف بارز يتمتع بشخصية رائعة وسيكون قائدًا في فريقنا ونموذجًا يحتذى به للاعبي الأكاديمية الشباب الذين يتطورون بسرعة".                  

ميركاتو الدوري الإنكليزي ساوثامبتون داني إينغز
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