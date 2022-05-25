أرسنال يمدّد عقد نجمه المصري محمد النني

ولم يكشف النادي الإنكليزي عن مدّة وتفاصيل العقد الجديد.

وقال النني في تصريح للموقع الرسمي للمدفعجية: "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة".

وأضاف: "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع والعائلة المميزة. أنا سعيد للغاية ومتحمّس جدًّا للمستقبل".

وانضمّ نجم منتخب "الفراعنة" (29 عامًا) إلى صفوف "الغانرز" عام 2016 قادماً من بازل السويسري.

وأحرز النني خمسة أهداف ومرّر 10 كرات حاسمة في 147 مباراة مع أرسنال في مختلف المسابقات.

وقال مدرب الفريق الإنكليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، لموقع النادي على الإنترنت بشأن تمديد عقد النني"مو جزء مهم حقًا من الفريق. إنه يجلب طاقة وحماسا والتزامًا لا نهاية لهم للفريق وهو محبوب من الجميع".

وتابع "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه".