أرسنال يضم النرويجي أوديغارد على سبيل الإعارة

أعلن فريق أرسنال الإنكليزي عن ضم لاعب الوسط المهاجم في فريق ريال مدريد النرويجي مارتن أوديغارد البالغ من العمر 22 عاماً على سبيل الإعارة.

وكان أوديغارد انضم إلى ريال مدريد عام 2015 ثم أعير عقب ذلك إلى هيرنفين الهولندي موسم 2017 -2018 ثم فيتيس أرنهيم الهولندي أيضاً موسم 2018-2019 قبل أن يقضي أفضل فتراته مع ريال سوسييداد الذي أعير له موسم 2019-2020 حيث خاض مع الفريق 31 مباراة أحرز فيها 4 أهداف.

دوليا لعب أوديغارد مع المنتخب النرويجي 25 مباراة حتى الآن سجل خلالها هدف وحيد.

يذكر أن أوديغارد هو ثاني لاعب ينضم إلى صفوف أرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد حالياً، إذ يقضي الإسباني داني سيبايوس موسمه الثاني معاراً في صفوف المدفعجية، وخاض مع الفريق 40 مباراة إلى الآن.

آرسنال يعلن رسميا ضم النرويجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد على سبيل الإعارة https://t.co/yqIXS30zz1 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 27, 2021

وأعرب المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا عن سعادته بضم النرويجي، قائلا "من الرائع أن نتمكن من الحصول على مارتن ... أنه لاعب نعرفه جيدا، ورغم صغر سنه، هو يلعب على أعلى المستويات منذ فترة".

وتابع "سيقدم لنا خيارات هجومية جيدة ونحن جميعا متحمسون لدمجه في خطتنا من الآن وحتى أيار/مايو".

