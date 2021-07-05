أتلتيكو مدريد يتعاقد مع ماركوس باولو

وقال النادي في بيان "لاعب كرة القدم المولود في ساو غونسالو (ريو دي جانيرو، الأول من شباط/فبراير 2001) اجتاز الفحص الطبي في عيادة جامعة نافار (في مدريد) قبل أن يصبح لاعبًا جديدًا في صفوف روخيبلانكوس".

🔴⚪ #BienvenidoMarcosPaulo



👍🏻 Marcos Paulo superó el reconocimiento médico realizado en la @ClinicaNavarra antes de firmar el contrato que le convierte en jugador atlético 👏🏼



🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/PbNSDzTAfm — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) July 5, 2021

وأتم أتلتيكو مدريد الصفقة مجاناً كون اللاعب انتهى عقده مع فلومينينسي هذا الصيف، معوضاً خط هجومه بعد انتهاء عقد إعارة مهاجم ليون الفرنسي موسى ديمبيليه، وإعارة جناحه الأيسر فيتولو إلى خيتافي الأحد. م

يذكر أن ماركوس باولو ولد وتدرّب في البرازيل في نادي فلومينينسي منذ سن مبكرة، قبل أن يلعب مع الفريق الأوّل صيف 2019، لكن الجناح الأيسر اختار اللعب في صفوف منتخب البرتغال وليس البرازيل. لعب ثلاث مباريات مع منتخب البرتغال تحت 18 عامًا وأربع مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا.