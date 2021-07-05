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أتلتيكو مدريد يتعاقد مع ماركوس باولو

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الإسباني تعاقده مع المهاجم البرتغالي-البرازيلي ماركوس باولو لمدة خمسة أعوام في أول صفقة في فترة الانتقالات الصيفية.

Reuters

وقال النادي في بيان "لاعب كرة القدم المولود في ساو غونسالو (ريو دي جانيرو، الأول من شباط/فبراير 2001) اجتاز الفحص الطبي في عيادة جامعة نافار (في مدريد) قبل أن يصبح لاعبًا جديدًا في صفوف روخيبلانكوس".

 

وأتم أتلتيكو مدريد الصفقة مجاناً كون اللاعب انتهى عقده مع فلومينينسي هذا الصيف، معوضاً خط هجومه بعد انتهاء عقد إعارة مهاجم ليون الفرنسي موسى ديمبيليه، وإعارة جناحه الأيسر فيتولو إلى خيتافي الأحد. م

يذكر أن ماركوس باولو  ولد وتدرّب في البرازيل في نادي فلومينينسي منذ سن مبكرة، قبل أن يلعب مع الفريق الأوّل صيف 2019، لكن الجناح الأيسر اختار اللعب في صفوف منتخب البرتغال وليس البرازيل. لعب ثلاث مباريات مع منتخب البرتغال تحت 18 عامًا وأربع مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا.                                    

ميركاتو أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس باولو
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